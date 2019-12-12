В Москву придут волны холода ниже -25°C
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Ио директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о приближении холодных волн на некоторые регионы России, передает «Российская газета».
В частности, в Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже -25°C.
Однако точно предсказать, в какие именно дни их ждать, нельзя, подчеркнул синоптик.
При этом, по его словам, погода будет неоднородной и в Красноярском крае, в Западной Сибири, а также на европейской территории страны.
«Значит, в какой-то момент времени может быть либо очень теплая погода, либо очень холодная погода», — сказал Вильфанд.
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