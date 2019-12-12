СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-28 на Кубани

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с крушением вертолета Ми-28 в Краснодарском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Как отмечается, дело возбуждено по ст. 351 УК России («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). Согласно статье, нарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Минобороны России подтвердили факт крушения вертолета, а также гибели двух членов экипажа. Ми-28 выполнял плановый учебно-тренировочный полет в темное время суток.

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