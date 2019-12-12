В Москве проверяют четыре школы и два суда после сообщений о «минировании»
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В Москве на адрес четырех школ и двух судов поступили сообщения о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время оперативники проверяют здания учреждений. Отмечается, что сообщения с угрозами поступили в 09.45.
Волна «минирований» судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Санкт-Петербурга началась в конце ноября. Пока опасные взрывчатые устройства не были обнаружены нигде.
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