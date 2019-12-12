Четверть россиян боятся увольнения

Около 26% жителей России признались, что они боятся, что их могут скоро уволить с места работы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter.

Почти 10% опрошенных на вопрос о том, грозит ли им увольнение, ответили «точно да». Еще 17% сказали, что такая угроза, вероятно, существует.

Только 33% россиян не боятся увольнения и полагают, что оно им не грозит. Еще 30% считают, что их никто увольнять пока не собирается.

Отмечается, что менее всего боязнь увольнения была замечена у работников из сферы науки и образования. Больше всего боятся предстоящего сокращения сотрудники банков, безопасности и из сферы инвестиций.

Уточняется, что опрос был проведен в последнем квартале 2019 года. В нем поучаствовали более 20 тысяч работающих россиян.

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