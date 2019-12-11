Отправленное 36 лет назад письмо в бутылке нашлось в США

Послание в бутылке, отправленное 36 лет назад, нашлось на пляже Кейп-Код в штате Массачусетс, США. Об этом сообщает Bangor Daily News.

Американец Джошуа Мендес случайно обнаружил на пляже закопанную в песок стеклянную бутылку, в которой нашлось послание. Письмо было отправлено 11-летней Дженни Браун в 14 мая 1983 года из города Джонспорт в штате Мэн.

Отмечается, что Джошуа Мендес и его отец опубликовали объявление о находке в социальных сетях. На него откликнулась сестра отправительницы, Кэти Мари Браун, которая подтвердила, что Дженни до сих пор живет в Джонспорте.

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