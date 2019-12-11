Москвичей предупредили о пьяных птицах
Опьяневшие из-за забродившей рябины птицы могут снова появиться в Московском регионе, сообщает РИАМО со ссылкой на председателя Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктора Зубакина.
Отмечается, что причиной опьянения птиц в этот период времени является оттепель после морозов, характерная для Москвы и области. Из-за перепада температур начинаются процессы брожения в ягодах рябины, которые птицы употребляют в пищу.
Зубакин предупредил москвичей, что лучше не трогать неадекватных птиц, так как они могут оказаться переносчиками опасных для человека болезней.
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