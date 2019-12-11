Найдено тело еще одного погибшего при пожаре в одесском колледже

Число погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе увеличилось до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По последней информации, во время разбора завалов 11 декабря спасатели обнаружили тело еще одного погибшего. Таким образом, жертвами пожара стали 13 человек.

Отмечается, что на данный момент восемь пострадавших остаются в больницах города.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел 4 декабря. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования.

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