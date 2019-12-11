Премьер-министр Франции назвал принципы пенсионной реформы

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подробно рассказал о принципах и положениях пенсионной реформы, сообщает Le Parisien.

По словам французского премьера, реформа основывается на принципах универсальности, равенства и ответственности. Он отметил, что предлагаемая система будет равна для всех французов.

Также Филипп заявил, что правительство стремится к социальной справедливости, а главным намерением власти является защита покупательной способности работающих граждан и пенсионеров.

Ранее стало известно, что в Франции проходят бессрочные забастовки против пенсионной реформы.

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