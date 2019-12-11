Из-за драки в Верховной Раде возбуждено уголовное дело

Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по факту драки в Верховной раде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Отмечается, что инцидент был квалифицирован как «угроза или насилие в отношении государственного или общественного лица». Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Ранее стало известно, что драка произошла между депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и членами Всеукраинского объединения «Свобода» во время заседания комитета Верховной рады по вопросам агрополитики.

Депутат был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

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