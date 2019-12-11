В Ижевске ребенок умер в детском саду во время тихого часа

В Ижевске годовалая девочка умерла по время тихого часа в детском саду. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти обнаружил персонал сада около 15:00, 10 декабря.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

Детский сад осмотрен правоохранителями в ходе расследования дела. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка.

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