В Ижевске ребенок умер в детском саду во время тихого часа
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В Ижевске годовалая девочка умерла по время тихого часа в детском саду. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, тело ребенка без видимых признаков насильственной смерти обнаружил персонал сада около 15:00, 10 декабря.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».
Детский сад осмотрен правоохранителями в ходе расследования дела. Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка.
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