Пол Уилан грозит просверлить дрелью головы сотрудников ФСИН

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что арестованный по обвинению в шпионаже гражданин США, Британии, Ирландии и Канады Пол Уилан угрожал просверлить дрелью головы сотрудникам федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

Поведение задержанного, как считает Лавров, напоминает создание образа «мученика», однако арестованный ведет себя вызывающе, угрожает и надменно разговаривает.

«Пол Уилан — может быть это тактика, которую выбрали его адвокаты», — предположил Лавров.

Также он считает, что, если Уилан специально создает себе этот образ, то, наверное, он действует нечестно.

Известно, что он останется под арестом минимум до 29 декабря 2019 года.

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