На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке. Об этом сам депутат написал на своей странице в Facebook.

Бужанский рассказал, что внес с парламент законопроект о признании действующего закона о государственном языке утратившим силу. По его словам, подобная инициатива приурочена к решению Венецианской комиссии Совета Европы.

В своей публикации депутат отметил, что существующий закон «направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка» и не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка.

По мнению депутата, закон наносит непосредственный ущерб Украине, так как «выталкивает» граждан страны в чужое информационное поле.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть существующий закон о государственном языке.

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