В больнице в Чехии произошла стрельба, погибли четыре человека

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В одной из больниц чешского города Острава произошла стрельба, погибли четыре человека. Об этом сообщает полиция республики.

Как отмечается, еще двое человек получили ранения.

В настоящее время проводится операция по поимке преступника.