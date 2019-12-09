Попавшую под следствие замглавы Росалкогольрегулирования уволили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Ирину Голосную, передает «Интерфакс».

Уточняется, что она отправлена в отставку по собственной просьбе.

Голосная в ноябре 2019 года была задержана по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в составе группы лиц, совершив преступление на 58 млн руб. Однако позже столичная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела, объяснив это нарушениями требований уголовно-процессуального кодекса со стороны следствия, в результате чего Голосная была освобождена из-под стражи.

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