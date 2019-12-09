Украинские радикалы разорвали российский флаг в центре Парижа
Члены радикального «Движения ветеранов Украины» устроили демонстрацию перед Елисейским дворцом в Париже, разорвав в знак протеста против Минских договоренностей, передает «360».
«Это то, что действительно мы хотели бы сегодня сказать Российской Федерации и штучной республике, которую она сегодня создала на территории Украины» — заявил один из участников движения, указывая на разорванный флаг.
Другой протестующий отметил, что украинский народ против «капитулятивных договоренностей», в частности, Минского соглашения.
В Париже 9 декабря встречаются главы государств «нормандской четверки» — России, Украины, Франции, Германии, — чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Киеве продолжаются акции протеста перед нормандским саммитом