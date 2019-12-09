Педагоги казанской школы на средства родителей учеников отдохнули в Эмиратах

Администрация казанской школы организовала путешествие в Объединенные Арабские Эмираты за счет средств родительского комитета. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

Нафиков уточнил, что в гимназии №19 и лицее №35 татарской столицы собираемые с родителей учеников денежные средства на нужды школы уходили на премии администрации, оплату сотовой связи и выездные мероприятия.

«Умудрились даже организовать корпоративные выезды в ОАЭ», — сказал Нафиков.

По словам главы Казани Ильсура Метшина, данная поездка была согласована с Управлением образования города и была осуществлена на средства не только родительского комитета, но и самих педагогов.

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