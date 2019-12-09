Медведев подписал постановление о проведении переписи населения в октябре 2020 года
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении Всероссийской переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, передает РИА «Новости».
По словам Медведева, на это мероприятие будет выделено 30 млрд руб.
Процедура пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, однако в труднодоступных регионах — все начнется с 1 апреля и будет длиться до 20 декабря.
Предварительные итоги будут подведены в апреле 2021 года, а окончательные в 2022 году.
Российский премьер обратил внимание на то, что данная перепись впервые в истории станет цифровой. Ее можно будет пройти на портале госуслуг, а все переписчики будут обеспечены планшетами.
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