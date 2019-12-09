Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым

Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления СК России.

Отмечается, что 16-летний подросток ушел из дома 26 ноября.

Тело юноши было обнаружено в одном из заброшенных зданий строений в районе Максимовой дачи в той же одежде, в котором он покинул дом.

В СК отметили, что предварительно, следы насильственной смерти на теле погибшего отсутствуют.

Ведется расследование, была изучена обстановка в семье и окружение подростка, а также установлены обстоятельства и события, которые были до трагедии.