Самару поздравили с 2015 годом

В Самаре местных жителей поздравили «с Новым 2015 годом». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что плакат с соответствующей надписью появился под городской елкой.

Местные власти пообещали исправить ситуацию и изменить год на 2020.

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