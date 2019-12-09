Возросло число жертв пожара в одесском колледже

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось с 10 до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

Как отмечается, во время разборов завалов ночью с 8 на 9 декабря были найдены еще два тела.

«В 00.35 и в 05.15», — уточнили в пресс-службе.

Подчеркивается, что в больницах после пожара остаются 9 из 30 пострадавших.

Пожар произошел в среду, 4 декабря. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования.

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