Возросло число жертв пожара в одесском колледже
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Число погибших при пожаре в колледже в Одессе увеличилось с 10 до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
Как отмечается, во время разборов завалов ночью с 8 на 9 декабря были найдены еще два тела.
«В 00.35 и в 05.15», — уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в больницах после пожара остаются 9 из 30 пострадавших.
Пожар произошел в среду, 4 декабря. Полиция возбудила уголовное дело, рассматривается две версии возгорания – умышленный поджог и неисправность электрооборудования.
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