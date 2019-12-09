В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Эксперты отмечают, что качественные консервы должны быть герметично упакованы в стеклянные или жестяные банки.

От покупки рекомендуют отказаться при признаках нарушения целостности упаковки, к которым относятся вздутие банки с двух сторон, наличие выпуклости на донышке или подтеки на поверхности тары.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что после вскрытия консервов содержимое необходимо переложить в стеклянную или пластиковую емкость, нельзя хранить продукт во вскрытой упаковке.

Самым оптимальным выбором с точки зрения здорового питания названы консервы, изготовленные из рыбы в собственном соку, в составе которые кроме самой рыбы есть только соль и специи.

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