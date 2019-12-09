Почти 2,5 тысячи человек вышли на митинг в защиту климата в Брюсселе

Тысячи человек выстроились в цепь в центре Брюсселя, чтобы привлечь внимание к необходимости принятия срочных мер против климатических изменений, сообщает Reuters.

По данным полиции, в мирной акции принимали участие 2400 человек.

Отмечается, что митингующие взялись за руки, сформировав цепь вокруг здания Федерального парламента Бельгии и Королевского дворца.

По заявлению представителя организовавшей акцию «Климатической коалиции» Джули Ван Хаутрив, участники демонстрации требуют от федерального правительства принятия мер по решению проблемы климатического кризиса.

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