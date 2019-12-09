Число жертв в перестрелке в Мексико возросло до пяти

В результате стрельбы в историческом центре Мехико неподалеку от резиденции главы государства погибли пять человек. Об этом сообщает Televisa.News со ссылкой на главу правительства города Клаудию Шеинбаум.

По данным кабинета безопасности, на месте конфликта были убиты пять человек, среди которых нарушитель. По последней информации, стрелком оказался отставной капитан вооруженных сил Мексики.

Ранее стало известно, что злоумышленник открыл стрельбу после того, как жители одного из домов сделали ему замечание за то, что он справлял нужду во дворе.

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