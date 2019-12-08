Вышедших на протест украинцев с бандеровским флагом закидали яйцами в Париже
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Во Франции прошла акция протеста в поддержку «проукраинской позиции» на нормандском саммите, участниками которой стали активисты «Движения ветеранов Украины» вместе с представителями диаспоры. Об этом сообщается в Facebook организаторов.
Отмечается, что участниками митинга стали около 150 человек.
Уточняется, что при себе митингующие имели бандеровский флаг и антироссийские плакаты.
В какой-то момент в толпу полетели яйца, однако, как отмечают организаторы, это «не изменило боевого настроения».
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