Экс-главу одного из московских роддомов арестовали по делу о халатности

Суд арестовал бывшую заведующую филиалом московского родительного дома №27 Марину Сармосян по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженицам. Об этом сообщает ТАСС

Уточняется, что в отношении Сармосян возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По данным правоохранительных органов, дело возбудили по заявлениям четырех потерпевших. Женщины утверждают, что им было отказано в проведении кесарева сечения, из-за чего новорожденные дети были травмированы при родах естественным путем.

По данным департамента Москвы, было принято решение об увольнении руководства роддома №27, а также заведующих всех отделений.

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