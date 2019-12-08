В Польше суд вынес решение по делу об изъятии из семьи пяти российских детей

Польский суд оставил с родителями пятерых российских детей, которых у них хотели изъять в Дании. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на адвоката семьи Бабкен Ханзадян.

По словам Ханзадяна, чеченская семья много лет жила и работала в Дании, воспитывая пятерых детей. В конце 2017 года супруги подали на развод. Тогда судьбой семьи заинтересовались датские социальные службы.

Власти решили, не лишая родительских прав мужчину и женщину, поместить всех детей в три отдельные приемные семьи. После чего родители решили выехать из Дании.

Однако на границе женщину с детьми задержали, и временно поместили детей в приемные семьи.

После оспаривания в суде адвокатом данного решения с требованием воссоединения семьи судом иск был удовлетворен, а родительские права полностью восстановлены.