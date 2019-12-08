В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
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В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА «Новости» региональную службу спасения.
Согласно имеющимся данным, в воскресенье, 8 декабря жильцы многоквартирного дома по Сергеляхскому шоссе услышали крики помощи из стен на первом этаже, после чего обратились к спасателям.
Выяснилось, что мужчина, находясь на техэтаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие. Пытаясь их достать, он провалился и пролетел около 28 м, застряв вниз головой около первого этажа.
Спасатели отметили, что пострадавший выжил благодаря сужению шахты, кроме того, падение «смягчили упавшие валенки».
Мужчина передан работникам скорой помощи.