Четверо погибли в результате стрельбы у резиденции президента в Мексике

В Мехико мужчина устроил стрельбу рядом с резиденцией главы государства, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление общественной безопасности по городу.

Уточняется, что неподалеку от резиденции жители одного из домов сделали замечание мужчине, который хотел справить нужду во дворе. Тогда он открыл стрельбу.

Когда на место прибыли правоохранительные органы и потребовали от нападавшего сдаться, он оказал сопротивление и был ликвидирован.

Помимо четырех погибших, включая нападающего, еще двое получили ранения.

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