Два человека погибли при пожаре в Казани

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юге Казани, еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По последней информации, возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома, в тушении пожара принимают участие 59 человек и 20 единиц техники.

В пресс-службе заявили, что из здания были эвакуированы 47 человек.

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