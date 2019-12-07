Два человека погибли при пожаре в Казани
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Два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом доме на юге Казани, еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
По последней информации, возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома, в тушении пожара принимают участие 59 человек и 20 единиц техники.
В пресс-службе заявили, что из здания были эвакуированы 47 человек.
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