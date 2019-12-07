В сети появился новый звездный кот

В сети набирает популярность видеоролик с говорящим котом по имени Гамбино.

Отмечается, что на кадрах опубликованного ролика слышно, как кот по-английски произносит фразу «Well, Нi!» (Ну привет. — примечание «Газеты.Ru»). Это происходит, когда рыжий кот Гамбино убегает от другого кота, прячется за дверью, а затем, когда его догоняет хозяин произносит эту фразу.

Владельцем животного, которое долгое время росло на улице, житель из Южного Миссисипи. Один из пользователей написал, что так кот выражает свое «южное гостеприимство».

Уточняется, что на сейчас у ролика в Instagram уже больше 600 тыс. просмотров, а на других платформах — более 1,3 млн.

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