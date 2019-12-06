Неизвестный открыл стрельбу на фудкорте в ТЦ «Таганский пассаж»
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В центре Москвы неизвестный открыл стрельбу в торговом центре «Таганский пассаж», сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 6 декабря на фудкорте. Неизвестный начал спорить с другими посетителями. В какой-то момент участники достали ножи, а мужчина начал стрелять из травматического пистолета в воздух, передает издание.
По словам очевидцев, после выстрелов все участники конфликта разбежались в разные стороны.
По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации и подробностей.
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