Краснокнижного амурского тигренка нашли мертвым в Приморском крае

В Приморском крае был обнаружен труп амурского тигренка, занесенного в Международную Красную книгу, сообщает ТАСС со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Безжизненное тело детеныша амурского тигра было найдено в охотничьих угодьях края. Предполагается, что его убили браконьеры, так как на теле животного были следы насильственной смерти.

Известно, что подозреваемых в убийстве амурского тигренка уже задержали. Но расследование продолжается.

Стоит отметить, что амурские тигры — исчезающий вид. По последним подсчетам, в Приморье и Хабаровском крае их осталось всего 500-600 особей.

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