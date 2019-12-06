Росгвардейцы задержали неадекватного мужчину, проникшего в детский сад в Москве

Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который проник на территорию детского сада, расположенного на Новоясеневском проспекте в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления ведомства по столице.

Как стало известно, задержанный был в состоянии наркотического опьянения.

«Неизвестный мужчина перелез через забор детского сада и проник на территорию, после чего попытался попасть в здание,» — рассказали в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что при задержании он демонстрировал неадекватное поведение, а на вопросы стражей правопорядка давал невнятные ответы.