Неизвестные сообщили о минировании почти 20 станций метро в Петербурге

В экстренные службы Санкт-Петербурга снова поступили сообщения об угрозе взрыва около 20 станций городского метро. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на эти службы.

Как стало известно, в данный момент проводится проверка порядка 20 станций из-за анонимных угроз.

Полиция и метрополитен Петербурга пока не прокомментировали данную информацию.

Ранее 5 декабря поступали сообщения о якобы «минировании» 22 станций метро Северной столицы.

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