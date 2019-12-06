Неизвестные сообщили о минировании почти 20 станций метро в Петербурге
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В экстренные службы Санкт-Петербурга снова поступили сообщения об угрозе взрыва около 20 станций городского метро. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на эти службы.
Как стало известно, в данный момент проводится проверка порядка 20 станций из-за анонимных угроз.
Полиция и метрополитен Петербурга пока не прокомментировали данную информацию.
Ранее 5 декабря поступали сообщения о якобы «минировании» 22 станций метро Северной столицы.
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