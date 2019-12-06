СК возбудил дело по заявлению об изнасиловании в приюте Анжеро-Судженска

Следственный отдел Следственного комитета России по городу Нижневартовск возбудил уголовное дело по заявлению о совершении сексуального насилия по отношению к пятилетней девочке из приюта в Анжеро-Судженске. Об этом сообщает RT.

Как отмечается, девочка рассказала своей приемной матери Люции Петровой о том, что в детском доме «Росток», где она ранее жила вместе со своим братом, ее изнасиловали.

По словам женщины, сотрудники приюта всячески препятствовали ей в усыновлении девочки, часто скрывали ее настоящее место пребывания или говорили, что ребенок якобы болеет.

СК возбуди дело по статье 132.4 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По словам адвоката семьи Роберта Ахметзянова, 6 декабря девочку с утра допрашивали, а днем должна быть проведена психолого-психиатрическая экспертиза.