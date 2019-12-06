Задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

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Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

Пресечена деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая имеет отношение к убийству начальника центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.

Как отмечается, в операции поимке преступников участвовали сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии Москвы и Ингушетии. 6 декабря был задержан предполагаемый глава ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников.

В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к убийству.

Ибрагим Эльджаркиев и его родной брат Абдулахмед были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

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