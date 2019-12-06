Суд приговорил фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Никиту Чирцова приговорили к году колонии, передает «Интерфакс».

Его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

По версии следствия, Чирцов толкнул полицейского в грудь и плечо.

Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну. Спустя сутки уже в Москве его задержали российские правоохранители.