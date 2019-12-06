Суд приговорил Павла Новикова к штрафу за нападение на полицейского в Москве

Тверской суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля Павла Новикова к штрафу за нападение на полицейского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Новиков обязан выплатить 120 тыс. рублей. Его освободили в зале суда.

Известно, что фигурант дела дважды ударил правоохранителя бутылкой с водой по голове и руке.

Ранее прокурор ходатайствовал о трех годах колонии общего режима.

Суд признал Павла Новикова виновным в совершении преступления по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).

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