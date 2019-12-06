Полиция задержала москвичку за избиение двухлетней дочери

В Москве сотрудники полиции задержали местную жительницу по подозрению в жестоком избиении двухлетней дочери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России.

Как отмечается, 4 декабря ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом левой голени и множественными синяками по всему телу. Медики тут же позвонили полиции.

На следующий день правоохранители задержали мать пострадавшей. Предполагается, что она умышленно и ни раз поднимала руку на свою дочь.

В настоящее время москвичка передана сотрудникам органов следствия.

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