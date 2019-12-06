Новый очаг африканской чумы свиней выявили в Приморье

Специалисты Россельхознадзора выявили новый очаг вируса африканской чумы свиней в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба регионального подразделения ведомства.

Отмечается, что очаг обнаружен на территории Пограничного района.

«В исследованных образцах патологического материала от дикого кабана, найденного недалеко от села Духовское, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней», — заявили в ведомстве.

В Россельхознадзоре дали рекомендации властям по введению ограничительный мероприятий, чтобы вирус не распространился.

Всего в Приморье было зарегистрировано 9 очагов вируса африканской чумы свиней. Они находятся на территории Красноармейского, Ханкайского, Пожарского, Дальнереченского районов, а также в Лесозаводском городском округе.

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