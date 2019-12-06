В Гидрометцентре рассказали, когда 56 медведей смогут уйти от чукотского поселка по льду

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, когда белые медведи смогут уйти от поселка на Чукотке по льду. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Всемирный фонд дикой природы (WWF) России сообщил, что из-за слишком теплой погоды 56 медведей не могут покинуть по льду окрестности села Рыркайпий. На данный момент они питаются тушами моржей, однако совсем скоро у них могут возникнуть трудности с едой. Отмечается, что практически все медведи худые.

По словам синоптика, на мысе Кожевникова на Чукотке температура составляет -3...-8°C, что достаточно мало. Он добавил, что в течение нескольких дней температура будет опускаться и к 10 декабрю составит -20°C .

«Холод, который над Якутией сейчас, идет на Чукотку, там будет холодать, и замерзание льда будет увеличиваться... Вода довольно быстро замерзает. Я думаю, что понедельник-среда — уже проблема решится», - сказал Цыганков.

Метеоролог отметил, что на Чукотке сейчас температура выше нормы на 8-12°C.