Около 1,5 млн человек участвуют в демонстрациях во Франции

Около 1,5 млн человек принимают участие в протестах против пенсионной реформы во Франции, сообщает газета «Le Figaro» со ссылкой на данные профсоюзного объединения «Всеобщая конфедерация труда».

Отмечается, что по подсчетам министерства внутренних дел страны число участников акций составляет 806 тысяч человек по всей стране, из них 65 тысяч – в столице.

Многотысячные демонстрации проходят в Париже, Тулузе, Лионе, Монпелье, Марселе и Бордо. По данным правительства, каждый четвертый бастующий является государственным служащим.

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