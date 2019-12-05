Мужчина зарезал жену, тещу и ранил двухлетнюю дочь в Краснодарском крае
В отношении мужчины, который подозревается в убийстве жены и тещи, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в ночь на 5 декабря подозреваемый пришел в дом, где жили его теща, жена и двое детей. Он нанес спящим родственницам множественные ножевые ранения. Теща пыталась сбежать, однако злоумышленник догнал ее на улице и продолжил наносить ей телесные повреждения.
Отмечается, что он также причинил три непроникающих ранения двухлетней дочери, после чего забрал пострадавшую девочку и второго ребенка к себе домой.
Также сообщается, что утром 5 декабря мужчина самостоятельно обратился в правоохранительные органы.
Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Напал на спящих: житель Татарстана зарезал свою семью
— На Алтае мужчину приговорили к 19 годам колонии за убийство младенца