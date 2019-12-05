Медведев ответил на вопрос об исчезновении лекарств из аптек

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство работает над тем, чтобы не было перебоев с поставками лекарств.

«Здесь есть, конечно, и объективные, и субъективные причины. Не думаю, что стоит винить импортозамещение», — сказал Медведев.

По его мнению, импортозамещение направлено исключительно на снижение стоимости лекарств.

«Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарства исчезли из аптек, но у граждан должен быть выбор», — заявил Медведев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.