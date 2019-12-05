В Перми почтут память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтут память 156 жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь», трагедия произошла 5 декабря 2009 года. Об этом сообщает Kp.ru.
В городе в четверг, 5 декабря, пройдут памятные мероприятия, местные жители также смогут возложить венки к памятнику в Сквере Уральских добровольцев.
Отмечается, что для родственников погибших предоставят автобус для посещения Северного кладбища, с 12:00 он будет находиться рядом со сквером.
5 декабря 2009 года более 300 гостей пришли в ночной клуб «Хромая лошадь». В здании произошел пожар после запуска фейерверка, в результате трагедии погибли 156 человек.
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