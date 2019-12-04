В более 20 школ Москвы поступило сообщение о минировании

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в более 20 школ в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что сообщения о минировании поступили в более 20 школ, которые находятся в разных округах города.

На данный момент проводится эвакуация школьников и учителей. Проводится проверка в зданиях и на прилегающей территории.

До этого сообщалось об угрозе взрыва в 10 школах Москвы, а также 9 судах. После проверки в некоторых судах уже возобновилась работа, информация об угрозах минирования оказалась ложной.

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