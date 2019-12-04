Госпитализированы 12 пострадавших при пожаре в одесском колледже

При пожаре в колледже в центре Одессы пострадали 12 человек, в том числе двое пожарных. Об этом сообщает издание «Думская».

Уточняется, что все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и тяжелой.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на площади 1000 кв. м. После чего площадь пожара увеличилась до 2 тысяч кв. м. Из колледжа были эвакуированы более 40 человек.

Шестиэтажное здание известно как доходный дом Асвадурова. Построено в 1914 году. В настоящее время там размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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