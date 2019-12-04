Школу в Москве эвакуировали из-за анонимной угрозы взрыва
close
Школу на юго-западе Москвы эвакуировали после сообщений от анонимного источника о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва по адресу: улица Паустовского, дом 6, корпус 2, где находится школа», — говорится в сообщении.
Эвакуированы 500 учеников и 30 сотрудников школы.
В настоящий время территории учреждения работают специалисты экстренных служб и кинологи.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Источник сообщил об анонимном звонке в Домодедово об угрозе взрыва
— Около 100 человек эвакуировали из Лефортовского суда Москвы из-за угрозы взрыва
— В Москве эвакуировали пять судов из-за сообщений о минировании