Школу в Москве эвакуировали из-за анонимной угрозы взрыва

Школу на юго-западе Москвы эвакуировали после сообщений от анонимного источника о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва по адресу: улица Паустовского, дом 6, корпус 2, где находится школа», — говорится в сообщении.

Эвакуированы 500 учеников и 30 сотрудников школы.

В настоящий время территории учреждения работают специалисты экстренных служб и кинологи.

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