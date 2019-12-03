Российский МИД рассказал о симуляции болезни Уиланом

В российском Министерстве иностранных дел прокомментировали данные о состоянии здоровья арестованного по обвинению в шпионаже гражданина США,Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана, назвав его жалобы на самочувствие симуляцией. Соответствующий текст был опубликован на сайте диппредставительства.

Отмечается, что дипломаты всех стран, чьим гражданином является арестованным имеют к нему полный доступ. Заявления самого Уилана о том, что в следственном изоляторе над ним издевались и ему угрожали жизнью, в МИД назвали провокацией и искусственной шумихой, о чем знают и представители посольств.

«Не более чем провокационная линия защиты с помощью создания искусственной шумихи вокруг своей особы», — заявляется на сайте МИД России.

Уточняется, что обвиняемый в шпионаже получает квалифицированную военную помощь и от врачей СИЗО, и от специалистов медучреждений Москвы.

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