Россиянин получил 17 лет тюрьмы за провоз 290 кг гашиша через Белоруссию

Суд Островецкого района Белоруссии вынес обвинительный приговор россиянину по делу о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обвиняемый за пределом Белоруссии приобрел около 290 кг гашиша для сбыта в России. Наркотики обнаружили на пункте пропуска «Котловка» Гродненской области.

Так, белорусский суд признал россиянина виновным по двум статьям. По одной ему грозит 12 лет лишения свободы, а по другой – 7 лет. В общем счете обвиняемому назначено 17 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Отмечается, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее суд Островецкого района Гродненской области в Белоруссии приступил к рассмотрению уголовного дела о контрабанде более 290 кг гашиша против гражданина России.

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